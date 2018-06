Brexit:Eba, banche si preparino a uscita senza accordo

ROMA - Le banche europee devono fare di più per prepararsi allo scenario di una Brexit senza un accordo di recesso o un periodo di transizione. E' quanto ammonisce l'autorità bancaria europea (Eba) che chiede alle autorità competenti di assicurarsi che i gruppi bancari e finanziari compiano i passi necessari. Per il presidente Andrea Enria i gruppi "non possono dare per scontato di poter continuare a operare come adesso nè possono sperare in accordi politici ancora non realizzati o in interventi pubblici".