Migranti: Mogherini, Stati mettano più risorse su Fondo Africa

LUSSEMBURGO - "Il Fondo fiduciario per l'Africa si è dimostrato utile, ha portato risultati, ed è per questo che chiediamo più soldi agli Stati membri. Penso che ieri" alla riunione informale a Bruxelles "gli scambi siano stati positivi, e vadano in questa direzione". Così l'Alto rappresentante Federica Mogherini entrando al consiglio Affari esteri Ue. "Da parte della Commissione c'è la volontà di lavorarci e di metterci risorse", ha detto Mogherini.

"Spero che i Paesi ci mettano i soldi - ha aggiunto - perché questo è lo strumento con cui siamo riusciti a mettere in campo un lavoro molto importante, che ha portato risultati, che deve essere rafforzato, e questo richiede finanziamenti".

Dal Fondo fiduciario per l'Africa, recipiente finanziario usato per i progetti con la Libia, per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale, mancano 1,2 miliardi, tra bilancio Ue e contributi dei Paesi. Di recente la Commissione ha previsto un stanziamento di 145 milioni, chiedendo agli Stati di offrire almeno 500 milioni il più presto possibile.