Istruzione: rinnovo accordo con Belgio per corsi italiano

BRUXELLES - Intesa tra il ministero degli Esteri italiano e la Comunità francese del Belgio sul rinnovo della 'Carta di Partenariato' per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane in scuole della Federazione Vallonia-Bruxelles per il periodo 2017-2022. L'accordo sarà siglato domani dall'ambasciatrice italiana in Belgio, Elena Basile, e dal ministro dell'Istruzione della Federazione, Marie-Martine Schyns.

Secondo l'ambasciatrice Basile, si tratta di una tappa importante nell'azione di promozione della lingua italiana in Belgio, per incentivarne l'insegnamento in particolare negli ultimi anni della scuola superiore, favorendo la scelta dell'italiano anche a livello universitario.

Durante l'anno scolastico 2017-2018, secondo i dati della Federazione Vallonia-Bruxelles, sono state 143 le scuole belghe che hanno organizzato corsi di lingua e cultura italiana, 2.371 gli alunni coinvolti.