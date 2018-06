Tajani, proteggere chi fugge da guerra è valore fondamentale

BRUXELLES- "Proteggere chi fugge da guerra e persecuzione è valore fondamentale. Dobbiamo fermare i trafficanti ed i viaggi della morte. I veri richiedenti asilo devono arrivare in modo sicuro, divisi equamente tra gli Stati membri. La riforma del sistema di asilo Ue non è più rimandabile". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

