Dombrovskis, in riforme Eurozona solidarietà e responsabilità

BRUXELLES - L'unico approccio "per fare progressi è far procedere insieme solidarietà e responsabilità, condivisione e riduzione del rischio": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, intervenendo al Parlamento Ue. "Abbiamo fatto molte proposte, ora è tempo di passare dalle discussioni alle decisioni, perciò vediamo il summit Ue come momento cruciale per decisioni concrete", ha aggiunto.

Le riforme della zona euro finiranno sul tavolo dei leader nel vertice del 28 e 29 giugno. Francia e Germania stanno lavorando per trovare una posizione comune, e al momento sembra che l'unico punto su cui sarà possibile trovare una convergenza sarà la creazione di un 'paracadute' (backstop) per il fondo salva-banche, attraverso il fondo salva-Stati Esm.