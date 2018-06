Ue, pieno sostegno a conclusioni G7, rispettare patti

BRUXELLES - L'Ue "sostiene pienamente il comunicato finale" del G7 e "prenderà tutte le azioni necessarie" per metterlo in atto: "pacta sunt servanda", i patti devono essere rispettati. Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo i tweet del presidente Usa Donald Trump. Il premier canadese Justin Trudeau, ha quindi aggiunto, ha messo in atto una "eccellente preparazione e organizzazione" di un "summit difficile", con una "presidenza competente" arrivando a "un ottimo compromesso".