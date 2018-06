Migranti: Europarlamento, delude esito riunione ministri Ue su Dublino

BRUXELLES - "Sono profondamente delusa dai documenti prodotti dal Consiglio Affari interni sul regolamento di Dublino e la riforma del Sistema europeo comune di asilo". Così in una nota la relatrice del Parlamento Ue sul dossier, la liberale svedese Cecilia Wikstroem. "Il tempo sta per scadere se vogliamo trovare una soluzione sul regolamento di Dublino entro questo mandato, e i cittadini si aspettano risultati", attacca l'eurodeputata. "Per il Consiglio, il summit di giugno sarà l'ultima occasione utile per trovare un accordo sull'inizio del negoziato con il Parlamento europeo durante questo mandato - aggiunge Wikstroem -, spero che i governi Ue abbiano la volontà di mettere da parte le divergenze". "Sono convinta che con questi negoziati potremo trovare dei modi per andare avanti e permettere la creazione di un sistema per l'asilo funzionante con un supporto adeguato per gli Stati in prima linea, responsabilità condivise e una corretta gestione delle frontiere esterne", conclude l'europarlamentare, altrimenti "rimarremo a mani vuote, con l'attuale fallimentare sistema d'asilo e nessuna risposta per i cittadini".