Libia: Eurocamera, sui migranti serve governo ampio consenso

STRASBURGO - Per affrontare immigrazione e terrorismo sono necessari in Libia un governo di ampio consenso nazionale e strumenti di cooperazione e sviluppo economico. Lo hanno affermato gli eurodeputati riuniti in Plenaria a Strasburgo, nelle loro raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna. Le raccomandazioni approvate con 486 sì, 150 no e 44 astensioni.

Gli eurodeputati hanno ribadito che "devono essere i libici a decidere la forma che assumerà il loro Stato", e hanno chiesto di sostenere il "processo in corso per lo svolgimento di una conferenza nazionale per raggiungere un accordo tra le parti sulle prossime tappe per completare la transizione". L'Europarlamento ha anche sostenuto le elezioni nel 2018, da svolgersi non appena una nuova costituzione sarà adottata.

Per combattere il terrorismo e la criminalità, l'Aula di Strasburgo ha chiesto l'uso di strumenti di intelligence, la promozione di programmi per la sanità e l'istruzione e progetti di sviluppo economico per offrire un'alternativa ai traffici illegali.