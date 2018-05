Eurodeputati Pd, Lega-M5S già costati italiani miliardi euro

STRASBURGO - Botta e risposta tra gli europarlamentari Pd e M5S a Strasburgo. "Con il 'contratto' Lega-5 Stelle i sovranisti 'difensori degli italiani' sono già riusciti a far perdere miliardi di euro allo Stato, alle imprese e alle famiglie italiane, grazie al prevedibile e inevitabile aumento degli interessi sul debito", dichiarano in una nota gli eurodeputati Pd, in riposta alle accuse degli eurodeputati grillini di "nascondere sentimenti anti-italiani".

"Noi del Partito Democratico invece siamo quelli che abbiamo riportato l'Italia alla crescita, abbiamo aumentato l'occupazione e abbiamo ottenuto miliardi di euro di flessibilità dall'Ue, riducendo il debito pubblico, tutelando i risparmi e gli sforzi degli italiani e lavorando in con serietà in questi anni su singoli dossier dall'immigrazione al piano di investimenti Ue", affermano gli eurodeputati dem, precisando che "nello stesso tempo Di Maio raccoglieva le firme per il referendum sull'uscita dall'Italia dall'euro e Salvini pascolava per studi televisivi con la felpa 'no euro'".