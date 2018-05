Le nuove sfide dell'Italia e dell'Europa: David Sassoli ospite Live su Facebook

BRUXELLES - La situazione politica italiana e le sfide europee in vista delle elezioni a maggio 2019 sono stati alcuni dei temi principali della diretta Facebook di ANSA Europa a Bruxelles con il vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli, nei locali dell'Eurocamera. Durante l'appuntamento video i lettori hanno potuto inviare le proprie domande in diretta all'eurodeputato.

"In questo momento il vento tira in senso contrario, però penso che i cittadini si accorgeranno della necessità di riformare l'Europa", ha detto Sassoli parlando della necessità di avere più o meno Europa, anche in previsione del voto del prossimo anno. "Non sono le frontiere, non saranno i fili spinati a fermare la globalizzazione", ha sottolineato il vicepresidente dell'Eurocamera, precisando però che "l'Europa potrà regolarla, restando fedele ai suoi valori".