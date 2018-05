Tav: coordinatore Ue,'inconcepibile' Italia esca da progetto

TORINO - La Torino-Lione "è molto più importante rispetto a 30 anni fa, è un'opera strategica per l'Europa intera. È un'opera europea, non franco-italiana. È inconcepibile pensare di costruire un muro attorno all'Italia". Così Jan Brinkhorst, coordinatore Ue per il Corridoio Mediterraneo sull'ipotesi di fermare la nuova ferrovia. "È una infrastruttura di enorme interesse strategico, ecco perché la Ue ne finanzia il 40%. E poi davvero l'Italia con il tasso di disoccupazione alto che si ritrova pensa di fermarla?".