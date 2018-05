Germania, governo sia pro-europeo come ultimi 70 anni

BRUXELLES - "Speriamo in un governo pro-europeo come negli ultimi 70 anni". Questo l'auspicio espresso dal ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier a margine del Consiglio Ue commercio, sottolineando di stare "osservando l'evoluzione della situazione" in cui l'Italia "sta nominando un nuovo governo e circola il nome di un possibile nuovo premier".