Agricoltura: ok definitivo Ue a nuove regole su biologico

BRUXELLES - Dopo il via libera del mese scorso in Parlamento Europeo, gli Stati membri Ue hanno dato l'ok definitivo in Consiglio alle nuove regole sui prodotti da agricoltura biologica. La nuova legislazione si applicherà dal 2021 e prevede, tra l'altro, la possibilità di certificare come bio nuovi prodotti (come sale, sughero, cera d'api), introduce disposizioni antifrode e per allineare gli standard dei prodotti importati a quelli Ue, e una certificazione di gruppo per le piccole aziende.

Con "le regole che abbiamo adottato oggi, il settore biologico continuerà a prosperare e i consumatori potranno continuare ad avere fiducia che i prodotti biologici che acquistano sono di altissima qualità", ha commentato Rumen Porodzanov il presidente di turno del Consiglio agricoltura.