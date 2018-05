Migranti: studio, in 10 anni 5,9 milioni richieste d'asilo in Ue

BRUXELLES - Sono 5,9 milioni le richieste di asilo presentate negli ultimi dieci anni in Ue. Di queste, 2,1 milioni hanno ricevuto l'ok alla prima decisione. I dati emergono dal rapporto del Network europeo sulla migrazione, think tank, che oggi celebra i suoi dieci anni. Secondo lo studio, negli ultimi dieci anni circa 1,7 milioni di richiedenti asilo arrivati in Ue aveva meno di 18 anni, e 357mila erano non accompagnati.

Tra il 2008 ed il 2017 sono stati 7,4 milioni i migranti residenti irregolarmente registrati. 5,3 milioni hanno ricevuto l'ordine di allontanarsi dall'Ue, mentre 2,3 milioni sono stati i rimpatriati. Inoltre, negli ultimi 9 anni, 17 milioni di migranti sono venuti in Europa per lavorare, studiare o ricongiungimento familiare.

L'integrazione dei migranti resta comunque una sfida: per esempio, circa 5 su 10 nell'Ue si trova ad affrontare povertà o esclusione sociale, rispetto ai 2 su 10 della popolazione nazionale.