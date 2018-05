Festa Europa: Eurostat, video animazione sull'europeo medio

BRUXELLES - Quanto può vivere a lungo un uomo in Europa? E una donna? Ci sono differenze tra i sessi in termini di lavoro, durata e retribuzione oraria? A rispondere a questi quesiti è Eurostat che ha pubblicato oggi sul suo sito un'animazione video nella quale sono contenute alcune curiosità.

Tra queste ad esempio l'aspettativa di vita: per gli uomini è di 78,2 anni, mentre le europee si scopre che vivono più a lungo, 83,6 anni. Altre differenze emergono nel lavoro: un uomo lavora in media a settimana 42,2 ore e guadagna 16,8 euro a ore, contro i 39,9 delle donne che vengono retribuite in media 13,8 euro ogni sessanta minuti.

Il video di Eurostat, aggiornato con i dati più recenti delle medie nazionali di ogni Paese, è stato pubblicato in occasione della Giornata dell'Europa che cade oggi e permette a chiunque di confrontarsi con l'europeo medio. Tra le altre curiosità anche quella sulla produzione di immondizia annua per ogni europeo ed europea pari a 482 chili.