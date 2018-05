Migranti: Ue, Italia rispetta le leggi internazionali

BRUXELLES - "Le navi europee, comprese quelle italiane, agiscono nel pieno rispetto del diritto internazionale, e secondo il principio dei non respingimenti: non riportano mai i migranti in Libia o in altri Paesi terzi". Così Natasha Bertaud, una portavoce della Commissione europea, a chi chiede con insistenza dell'attività dei guardacoste libici.

"Ogni centro marittimo ha obbligo di coordinare il salvataggio, secondo le convenzioni internazionali - afferma - e secondo le nostre informazioni è quanto l'Italia sta facendo".