Liceali eurodeputati per un giorno a Roma, simulano plenaria

ROMA - Gli studenti romani eurodeputati per un giorno: è l'iniziativa che ha visto coinvolti al Teatro della Cometa diversi licei della Capitale. I ragazzi si sono cimentati in una gara di oratoria in una vera e propria simulazione della plenaria del Parlamento europeo. L'obiettivo: convincere una giuria di giornalisti sulle loro proposte di modifica di alcuni articoli della strategia dell'Unione europea per la gioventù.

A conquistare il premio 'New Generation', organizzato dall'ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, sono stati gli studenti del liceo Seneca, che hanno battuto quelli del Cristo Re, del Virgilio, del Santa Maria Ausiliatrice e del Vivona. I vincitori andranno ora a Strasburgo dove parteciperanno a una simulazione di una plenaria insieme agli studenti di altri Paesi.