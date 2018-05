Alla scoperta dell'Europa con i progetti finanziati dall'Ue

BRUXELLES - Un viaggio alla scoperta dell'Europa attraverso un punto di vista particolare: i progetti realizzati grazie ai fondi dell'Ue. Comincia ufficialmente la campagna promossa dalla Commissione europea 'EU in my Region', che sarà animata da due concorsi di fotografia e di racconto sui blog. "L'Unione europea è più vicina di quanto si pensi. Gli investimenti dell'Ue stanno facendo la differenza nella vita reale di tutti, dalla consegna di nuove attrezzature mediche negli ospedali fino all'accesso alla banda larga per le pmi", ha commentato la commissaria alla politica regionale, Corina Cretu, lanciando l'iniziativa. Sul sito web dedicato a #EUinmyRegion è possibile anche visionare una mappa interattiva con tutte le migliaia di attività previste nelle prossime settimane in Europa: circa 25 quelle in Italia, da Bologna a Catania.

Nel corso di 'Porte aperte per i progetti dell’Ue', i beneficiari dei fondi europei, in collaborazione con oltre 250 autorità regionali e nazionali, daranno il benvenuto a migliaia di cittadini presso i siti o gli eventi relativi al progetto. Una mappa interattiva permette ai cittadini di individuare i progetti partecipanti vicini a loro.

Il concorso fotografico (23 aprile - 31 agosto) mira a porre l'attenzione sugli investimenti cruciali effettuati nelle regioni europee grazie all’Unione europea. Per partecipare alla competizione, i cittadini devono scattare due foto di un progetto co-finanziato dall’Unione: una relativa ai progetti (artistica, creativa) e una fotografia ravvicinata alla targa o al tabellone contenente informazioni sui finanziamenti e la bandiera dell'UE. I 30 scatti migliori formeranno una mostra fotografica itinerante in tutta Europa.

Un altro elemento della campagna è un concorso di blogging che accoglierà articoli sui progetti co-finanziati dall’Ue in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione fino al 31 agosto. I tre vincitori verrano invitati a partecipare a un programma su misura di formazione full-immersion di 3 settimane sulla comunicazione dell’Ue a Bruxelles.

Sempre sul web si può partecipare a un quiz sulle tradizioni culturali regionali in Europa e vincere un cesto di prodotti tipici provenienti dall'intera Unione. Gli 8 vincitori saranno annunciati il 15 e il 30 dei mesi si maggio, giugno, luglio e agosto.