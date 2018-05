Cento giovani a Ventotene per rilanciare il progetto europeo

BRUXELLES - Cento studenti, tra i 16 e i 18 anni provenienti da Francia, Germania, Italia e tanti altri paesi dell'Ue, con una missione molto chiara: scrivere insieme una Dichiarazione contro tutte le discriminazioni, lavorando gomito a gomito nella Scuola di Ventotene intitolata ad Altiero Spinelli, uno dei firmatari del Manifesto europeista. Il secondo 'Ventotene Europa Festival', promosso dall'Associazione La Nuova Europa fondata da Roberto Sommella, è un'iniziativa unica nel suo genere perché ha al centro il lavoro dei ragazzi che si trasforma in un vero progetto legislativo da presentare ai vertici delle istituzioni comunitarie.

Stimolati da professori di economia, giuristi, giornalisti ed esperti della storia del Manifesto, che terranno lezioni mirate sul tema della solidarietà e dell'integrazione, i giovani lavoreranno insieme dal 9 al 12 maggio. Sono previsti, tra gli altri, interventi di Antonio Tajani, Enrico Letta, Federica Mogherini e della senatrice Liliana Segre. La speranza degli organizzatori, che hanno fondato sull'isola anche una Scuola d'Europa, è di rilanciare il progetto europeo nel momento più buio per l'Ue, partendo dai giovani e dalla loro visione del mondo.

Partecipano studenti del Liceo Mamiani di Roma, Lycée Chateaubriand di Roma, Scuola per l'Europa di Parma, Liceo D'Azeglio di Torino, Liceo Pasteur di Roma, Lycée Balzac di Parigi, Liceo Tito Lucrezio Caro di Napoli.

Il Festival gode del patrocinio dalla Presidenza del Consiglio ed è sostenuto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, con ANSA come media partner, e vuole celebrare due anniversari: i 50 anni dal 1968 e i 70 dall'entrata in vigore della Costituzione italiana.