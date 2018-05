Pensioni: Ue, in Italia spesa alta e protezione povertà inadeguata

BRUXELLES - "Nonostante l'alta spesa pensionistica, la sicurezza in età avanzata in Italia è varabile" in quanto "la protezione contro la povertà è inadeguata". Così il rapporto della Commissione Ue sulle pensioni 2018: nonostante le modifiche della mini-riforma del 2016 basata sul principio di equità, resta aperto il rischio di "pensioni inadeguate per i lavoratori con carriere corte o interruzioni nei decenni futuri". Quindi, conclude l'Ue, "dovrebbero essere prese misure per rafforzare la capacità distributiva dei regimi pensionistici e meglio integrarli con regimi supplementari".