Boeri a Eurogruppo Sofia per parlare di dinamiche stipendi

BRUXELLES - Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parteciperà all'Eurogruppo informale di Sofia venerdì su invito del presidente Mario Centeno, dove farà una presentazione che avvierà il dibattito tra i ministri sulla dinamica degli stipendi come canale di aggiustamento macroeconomico nell'Unione economica e monetaria. L'Eurogruppo ha tenuto anche in passato discussioni tematiche ospitando presentazioni di diverse istituzioni, ma Centeno ha deciso di aprire il dibattito anche a economisti di chiara fama o accademici che hanno lavorato sui temi in discussione. Boeri è il primo invitato di questo nuovo ciclo.