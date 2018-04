Libia: Panzeri (Art.1), elezioni entro 2018 per stabilità area

BRUXELLES - La Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo ha approvato con 45 voti a favore, 4 astenuti e nessun voto contrario, una raccomandazione sulla Libia di cui è relatore l'eurodeputato di Articolo UNO - Movimento Democratico e Progressista - Antonio Panzeri, presidente della Sottocommissione per i Diritti Umani. "Pur riconoscendo il piano delle Nazioni Unite di Salamè come unica via percorribile - ha detto Panzeri - ritengo indispensabile che la Libia si doti di un governo con largo consenso nazionale che permetta al Paese di affrontare le numerose sfide, come il rispetto dei diritti umani, il disarmo delle milizie, la gestione dei flussi migratori". Panzeri ha poi lanciato un appello affinché si organizzino le elezioni nel paese nordafricano entro il 2018, "l'unico appuntamento che può offrire legittimità politica e quindi stabilità al Paese".