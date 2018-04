Occupazione, Italia penultima in Ue, al 62,3% in 2017

BRUXELLES - L'Italia è penultima in Ue per il livello di occupazione, con 62,3% nel 2017. A far peggio solo la Grecia, con 57,8%. Stessa posizione di fanalino di coda anche per lo scarto occupazionale tra uomini e donne con 19,8%, dove ad avere una differenza maggiore è solo Malta con 26,1%.

L'Italia è infatti anche il penultimo Paese Ue per donne occupate, appena il 52,5%: solo in Grecia l'occupazione femminile è inferiore, con il 48%. E' il quadro tracciato dai dati Eurostat, da cui emerge anche che l'Italia è lontana dal raggiungimento dell'obiettivo Ue 2020 di un tasso d'occupazione complessivo del 67%. Il numero di occupati sono però in moderato aumento, con +0,7% su anno rispetto al 61,6% del 2016. In maggior crescita (+0,9%), però, sono le donne che lavorano, passate dal 51,6% del 2016 al 52,5% del 2017. Salgono in modo deciso (+1,9%) anche gli occupati over 55, passati su anno dal 50,3% al 52,2%, con differenze significative tra uomini (62,8% nel 2017) e donne (42,3%) - che sono però in più decisa crescita rispetto alla controparte maschile (+2,6% annuo contro 1,1%).