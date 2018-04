Vaccini: calo fiducia Ue allarma Strasburgo, impatti su salute

STRASBURGO - Il calo della fiducia dell'opinione pubblica nella vaccinazione è una grande sfida che sta già avendo un impatto sulla salute. E' quanto ha espresso oggi il Parlamento europeo riunito in Plenaria a Strasburgo approvando una risoluzione non vincolante per alzata di mano.

Nel testo i deputati rilevano che i dati epidemiologici evidenziano notevoli lacune nella diffusione dei vaccini e un tasso di copertura vaccinale troppo basso per assicurare che il pubblico goda di una protezione adeguata contro le malattie prevenibili con la vaccinazione. Strasburgo ha poi espresso preoccupazione per la disinformazione no-vax.