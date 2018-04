Cybersecurity, Ue rafforza sistema di difesa informatica

BRUXELLES - Davanti alle minacce crescenti alla sicurezza informatica europea, le istituzioni Ue hanno preso provvedimenti per "rafforzare le proprie capacità di difesa". Lo spiega all'ANSA Giancarlo Vilella, direttore generale della DG Innovazione e supporto tecnologico dell'Eurocamera. "Il Parlamento europeo ha creato la figura del Cybersecurity officer e recentemente è stata ufficializzata la nascita del Cert-Eu, il comitato interistituzionale di risposta rapida alle minacce informatiche", continua Vilella, sottolineando che l'organismo era già operativo da mesi ma lavorava in maniera 'informale'.

"Collaboriamo per verificare quali sono i pericoli esistenti ed effettuare un monitoraggio permanente di ciò che accade nel resto del mondo per anticipare quello che potrebbe succedere in Europa" evidenzia il direttore generale, che è membro del comitato di direzione del Cert-Eu. La nascita di questo organismo è stato "un cambio di passo importante" per la cybersecurity europea, conclude Vilella, perché "ci rafforza molto nella lotta contro il cybercrimine e la criminalità politica nel settore delle tecnologie informatiche".