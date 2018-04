Spagna:M5S, solidarietà a Falciani. Madrid chiarisca vicenda

BRUXELLES - "Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Hervè Falciani che sta vivendo un momento davvero difficile": così gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Laura Agea e Marco Valli, in una nota, commentano la scarcerazione, senza cauzione, dell'ingegnere informatico franco-italiano arrestato ieri a Madrid sulla base di un ordine di arresto arrivato dalla Svizzera.

"L'unica colpa di Falciani - scrivono i due eurodeputati in una nota - è stata quella di cercare di informare i cittadini sul sistema oscuro dei conti correnti della banca HSBC. Uno scandalo che vedeva coinvolti diversi personaggi e realtà del malaffare, uniti per eludere il fisco o, in alcuni casi, persino per riciclare denaro tramite il forziere svizzero.

Falciani è tuttora in attesa di giudizio sulla richiesta di estradizione svizzera. Ci appelliamo alle autorità spagnole affinché questa brutta vicenda si chiarisca il prima possibile. Auspichiamo che Hervè Falciani continui a fare informazione così come stava liberamente facendo a Madrid prima di essere arrestato. In Europa i whistleblower vanno protetti", concludono Laura Agea e Marco Valli.