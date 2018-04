Gaza: S&D, inchiesta indipendente tragiche morti palestinesi

BRUXELLES - Il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo ha chiesto un'inchiesta trasparente ed indipendente sulle tragiche morti dei palestinesi a Gaza. In una nota il Gruppo ha proposto che si tenga un dibattito e si proponga una risoluzione urgente alla prossima plenaria dell'Europarlamento che si terrà a Strasburgo il 16-19 aprile.

"E' necessario far luce sugli eventi avvenuti al confine di Gaza che hanno portato alla morte di 18 persone disarmate, colpite dall'esercito israeliano", ha affermato la vicepresidente S&D Elena Valenciano. "Come Socialisti e Democratici sosteniamo il diritto di Israele alla sua sicurezza, ma quel diritto non può giustificare la repressione mortale di giovani palestinesi a Gaza".