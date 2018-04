Università: premio miglior tesi di laurea sul Parlamento Ue

BRUXELLES - Al via la seconda edizione del premio per la "Miglior tesi di laurea sul Parlamento Europeo", indetto dal think tank 'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa' che mette in palio 500 euro. I termini per la partecipazione scadono il 27 maggio. Il riconoscimento è destinato a laureandi e laureati di corsi di laurea triennale che tra gennaio 2016 e la sessione estiva del 2018 abbiano presentato una tesi con il Parlamento Europeo come oggetto. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Il Parlamento dei diritti", volto a facilitare la comprensione del ruolo del Parlamento Europeo nella definizione delle politiche per la promozione dei diritti fondamentali nell'Ue. L'anno scorso il riconoscimento è stato assegnato a Giuseppe Zafonte dell'Università Statale di Milano Scienze Internazionali e Istituzioni europee, per la tesi triennale "Tra codecisione e informalizzazione: il ruolo del Parlamento europeo nel processo di decision-making".