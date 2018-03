Facebook: commissaria Ue Jourova chiede spiegazioni

BRUXELLES - La commissaria europea alla Giustizia e per i consumatori Vera Jourova ha chiesto a Facebook di fornire spiegazioni a proposito dello scandalo riguardante l'utilizzazione dei dati raccolti dalla rete social. In una intervista rilasciata alla Bild tedesca e ripresa dai quotidiani belgi, Jourova ha detto "di attendersi chiarimenti per sapere in che misura gli utenti europei di Facebook sono coinvolti" nella vicenda che ha messo sotto i riflettori la società di Zuckerberg.

La commissaria ha ripetuto come quanto avvenuto sia "totalmente inaccettabile". Secondo Jourova questo scandalo "deve essere un segnale d'allarme per tutto il mondo. Il modo in cui vengono trattati i dati personali - ha concluso - possono avere delle conseguenze molto importanti. Si tratta in fondo delle fondamenta della nostra democrazia".