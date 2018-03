A Benifei (Pd) premio eurodeputato dell'anno per occupazione

BRUXELLES - Brando Benifei (Pd) ha ricevuto il premio di eurodeputato dell'anno dal prestigioso Parliament Magazine, per il lavoro da lui svolto nell'ambito delle politiche europee per l'occupazione e gli affari sociali. Selezionato tra i finalisti per il terzo anno consecutivo, Benifei quest'anno è l'unico eurodeputato italiano ad aver ricevuto il riconoscimento, per il suo impegno nella lotta alla disoccupazione giovanile, lo sviluppo di nuove competenze in campo digitale, per i diritti delle persone con disabilità.

"Dedico il premio - ha dichiarato nel ritirarlo - a tutti i giovani che ancora oggi soffrono condizioni lavorative ingiuste, che sono sfruttati, che non vengono retribuiti per il lavoro svolto, purtroppo anche all'interno delle istituzioni europee. A questo proposito - aggiunge - stiamo portando avanti una campagna all'interno del Parlamento per denunciare la pratica dei tirocini non retribuiti, una situazione scandalosa a cui si deve assolutamente porre fine entro il termine di questa legislatura".