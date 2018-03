Le elezioni europee 2019 si terranno il 23-26 maggio

BRUXELLES, 20 MAR - Le prossime elezioni europee si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. E' quanto ha deciso il Consiglio Ue affari generali, che ora ha avviato una consultazione con l'Europarlamento sulle date indicate. Le europee, che si tengono ogni 5 anni, in base alle regole Ue si sarebbero dovute svolgere dal 6 al 9 giugno 2019, ma gli stati membri hanno ritenuto "impossibile" tenere le elezioni in quel periodo.

Il Consiglio ha quindi deciso all'unanimità di fissare una data alternativa, che cade di fatto due settimane prima. Dopo che il Parlamento europeo darà il suo parere, il Consiglio dovrebbe adottare formalmente la sua decisione prima della fine di giugno. Le ultime elezioni europee si sono tenute il 22-25 maggio 2014.