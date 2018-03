Eurozona: crolla produzione edilizia a gennaio, -2,2%

BRUXELLES - Brusco calo della produzione edilizia: a gennaio 2018 è scesa del 2,2% nella zona euro e di 2,1% nella Ue-28. Lo comunica Eurostat. A dicembre 2017 la produzione era salita rispettivamente di 0,7% e 1%, e per tutto il 2017 è stata positiva. Il crollo è dovuto al calo del 3,1% nella costruzioni di palazzi e dello 0,9% dell'ingegneria civile. I cali maggiori si sono registrati in Francia (-7,6%), Svezia e Regno Unito (-3,4%). Gli aumento maggiori in Slovenia (+14,4%), Polonia (+8,8%) e Ungheria (+6,4%). Per l'Italia i dati sono confidenziali.