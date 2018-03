Clima: Parlamento Ue, fondamentale azione città e regioni

BRUXELLES - Per combattere il cambiamento climatico e rispettare gli impegni presi con l'accordo di Parigi è "fondamentale l'azione a livello locale". Lo sottolinea una relazione approvata a larga maggioranza dalla plenaria del Parlamento europeo (513 voti favorevoli, 70 contrari, 96 astenuti), di cui è relatrice la deputata spagnola della Sinistra unitaria-Gue Angela Vallina.

Il gruppo dei Socialisti & Democratici, di cui fa parte il Pd, in una nota ha salutato con favore l'appello contenuto nella relazione per un migliore pianificazione urbana, per aumentare la performance energetica degli edifici e svolgere campagne educative, ma anche per realizzare città e reti energetiche "intelligenti".

Allo stesso tempo, l'S&D "lamenta la mancanza del supporto in Aula da parte della maggioranza conservatrice" del Ppe "a obiettivi vincolanti" sul clima, che avrebbero aiutato a dare "una maggiore spinta a migliaia di sindaci in Europa che sono in prima linea in questa battaglia". "Noi supportiamo la politica di coesione come strumento importante a livello europeo per finanziare i progetti climatici", ha sottolineato l'eurodeputata Cnstanze Krehl (S&D).