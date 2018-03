Ue apre procedura contro Italia su patenti guida

BRUXELLES - La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora a Germania, Italia, Lettonia e Paesi Bassi, per esortarli a rispettare le norme comuni sulle patenti di guida. L'allegato I di tale direttiva stabilisce in che modo devono essere riportate sulla patente le limitazioni alla guida (ad esempio, l'obbligo di guida con lenti) e altre informazioni supplementari. Germania, Italia, Lettonia e Paesi Bassi hanno tuttavia adottato misure a livello nazionale che contrastano con alcune di tali prescrizioni. I 4 Stati membri dispongono ora di due mesi per replicare alle argomentazioni addotte dalla Commissione, in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.