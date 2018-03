Pittella lascia Eurocamera, via a scelta nuovo capogruppo S&D

BRUXELLES - Dopo essere stato eletto al Senato nelle fila del Pd, Gianni Pittella ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) al Parlamento europeo. Il gruppo S&D ha reso noto che è aperto il processo per la scelta del nuovo presidente con le candidature che andranno presentate entro le ore 15 di lunedì 12 marzo e poi con l'elezione del nuovo capogruppo martedì 20 marzo a Bruxelles. A gestire la transizione sarà nel frattempo la vicepresidente Maria Joao Rodrigues come presidente del gruppo.

"La democrazia, la volontà dei cittadini deve essere rispettata. L'esito delle elezioni italiane è stata una battuta d'arresto molto preoccupante non solo per la futura stabilità dell'Italia, ma per il futuro dell'Europa" ha detto tra l'altro Pittella annunciando le sue dimissioni. "Questo deve essere considerato come una diretta conseguenza delle politiche di austerità e della mancanza di solidarietà dell'Europa nella gestione della crisi migratoria", ha aggiunto Pittella, secondo una nota del Groppo S&D. "Il vento degli estremisti e dei sentimenti antieuropei ha soffiato dal continente, in tutti i paesi. Non c'è un posto felice. È in gioco l'intera Europa". Pittella ha poi aggiunto che negli anni in cui ha rivestito la carica di presidente del Gruppo "abbiamo combattuto ferocemente contro questi movimenti estremisti" e che "continuerà a lottare per i nostri valori e principi", ma "sotto un ruolo diverso".