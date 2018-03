Fisco: Bruxelles contro sette Paesi Ue per regimi imprese

BRUXELLES - La Commissione Ue ha richiamato sette Paesi Ue per le loro pratiche di "pianificazione fiscale aggressiva". Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Olanda sono stati additati oggi dal commissario agli affari economici Pierre Moscovici come Paesi che adottano schemi fiscali che "potenzialmente minano l'equità del mercato interno e aumentano il peso sui contribuenti europei".

La Commissione ha analizzato gli schemi fiscali dei sette Paesi in un rapporto "molto dettagliato" pubblicato oggi. "Riconosciamo ovviamente i passi compiuti da alcuni di loro per adattare il loro modello recentemente, ma chiaramente bisogna fare di più", ha detto Moscovici che incontrerà i ministri dei Paesi citati per discutere come affrontare la situazione e che misure prendere.