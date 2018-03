Difesa: Pinotti, ok Consiglio avanzamento 17 progetti Pesco

BRUXELLES - "Oggi il Consiglio ha preso una decisione molto importante e sono contenta di avere partecipato al tavolo che per la prima volta ha deciso l'avanzamento di progetti Pesco". Così il ministro della Difesa Roberta Pinotti a margine del Consiglio affari esteri Ue a livello dei ministri della Difesa oggi a Bruxelles. "Sono in tutto 17 progetti, in quattro di questi l'Italia è leader e il lavoro di coordinamento su tutti i progetti è stato fatto dal nostro paese", ha aggiunto Pinotti.

I progetti riguardano settori quali la formazione, lo sviluppo di capacità e la prontezza operativa nel settore della difesa. Lo precisa in una nota il Consiglio che oggi ha adottato una tabella di marcia per l'attuazione della cooperazione strutturata permanente (Pesco). E' stato anche definito un calendario per il processo di revisione e valutazione dei piani nazionali di attuazione, in cui si delineano nel dettaglio le modalità con le quali gli Stati membri partecipanti intendono rispettare gli impegni presi.