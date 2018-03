Ppe lancia campagna 'l'Europa inizia nelle regioni'

BRUXELLES - "L'Europa inizia nel tuo paese, nella tua città, nella tua regione", con questo motto prende il via il 9 marzo a Sofia l'iniziativa del partito Popolare europeo "PPE, le radici dell'impegno" avviata in vista delle elezioni europee del 2019. L'obiettivo è avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie con una serie di incontri aperti al pubblico con i rappresentanti locali ed europei del PPE, nei vari stati membri. Lo riferisce l'ufficio stampa dei popolari al Comitato delle Regioni.

Il primo incontro si svolgerà nel Parco tecnologico della capitale bulgara Sofia, in presenza del primo ministro bulgaro Boyko Borissov, presidente di turno dell'Ue, e del presidente del partito Popolare europeo Joseph Daul. Il presidente del Comitato delle Regioni Michael Schneider sintetizza così lo spirito dell'incontro-dibattito: "Le decisioni europee devono essere più vicine ai cittadini. Vogliamo far sentire la voce dei cittadini a Bruxelles e far capire ai cittadini le decisioni prese a Bruxelles. La gente deve vedere che i leader del partito Popolare, a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono all'ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e cercano le risposte giuste a questioni di urgenza". Nei prossimi mesi sarà organizzati eventi-dibattito anche negli altri stati europei.