Tribunale Ue, Adidas può opporsi a marchio con due strisce

BRUXELLES - Adidas può opporsi alla registrazione, come marchio dell'Unione, di due strisce parallele apposte su delle scarpe: lo ha stabilito il Tribunale dell'Unione europea. Secondo la sentenza, l'azienda belga di scarpe che voleva registrare come marchio due strisce parallele sulle calzature, non può farlo. Perché il disegno rischia "di trarre indebito vantaggio dal marchio anteriore Adidas raffigurante tre strisce parallele apposte su una scarpa", spiega il Tribunale.