Efsa conferma rischi, tre pesticidi nocivi per api

BRUXELLES - L'autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) conferma i rischi per le api da miele, selvatiche e solitarie derivanti dall'impiego di tre pesticidi della classe dei neonicotinoidi.

Nel nuovo rapporto Efsa, dichiara il capo unità agro farmaci dell'agenzia Josè Tarazona, "sono stati identificate alcune situazioni di basso rischio, ma nel complesso è confermato il rischio per i tre tipi di api che abbiamo valutato"

Il parere di Efsa in materia era atteso affinché Stati e Commissione Ue possano esprimersi sul divieto totale di questi principi attivi molto usati in agricoltura. Dopo alcune restrizioni già decise nel 2013, una proposta che consente l'uso dei neonicotinoidi solo in serra è già stata presentata dall'Esecutivo Ue e discussa con i paesi membri nel 2017.