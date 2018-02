Ambiente:ancora 2 giorni per candidarsi a settimana verde Ue

BRUXELLES - Scadono il 28 febbraio i termini per presentare la candidatura ad ospitare nella propria città eventi legati alla settimana verde europea. Lo comunica il sito della Commissione europea. La prossima edizione della Settimana verde dell'UE si svolgerà dal 21 al 25 maggio col tema "Città verdi per un futuro più verde".

A Bruxelles sarà organizzata una conferenza di alto livello, ma sono in calendario anche eventi a livello regionale dal 21 Aprile al 10 Giugno. Autorità municipali o responsabili dell'ambiente, imprese, associazioni, società private, Ong, istituti di ricerca, o università possono partecipare, offrendosi di organizzare mostre, workshop e dibattiti pubblici su temi ambientali. Gli organizzatori possono registrarsi direttamente sul sito della commissione europea 'www.eugreenweek.eu'.

I temi degli eventi dovranno riguardare ad esempio la qualità dell'aria, la mobilità, la biodiversità, l'accesso all'acqua potabile, la governance e la pianificazione urbana, l'economia circolare e l'accesso ai fondi europei per le Pmi.

Presentando le politiche europee e nazionali in materia di qualità dell'aria, rumore, natura e biodiversità, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, la settimana verde intende promuovere approcci partecipativi allo sviluppo urbano, strumenti per condividere le migliori pratiche, coinvolgere le autorità locali e i cittadini per un futuro sostenibile.

Gli organizzatori non riceveranno sussidi europei, ma le loro iniziative saranno promosse dalla Commissione Ue nell'ambito della Settimana verde europea. I candidati selezionati per eventi partner saranno informati entro il 17 marzo 2018.