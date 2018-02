Dombrovskis,allerta su criptovalute siano chiare e frequenti

BRUXELLES- La tecnologia blockchain offre buone promesse per i mercati, "ma le valute virtuali possono essere oggetto di forti speculazioni, esponendo consumatori a grossi rischi, inclusa la perdita degli investimenti. Per questo le allerta ai consumatori devono essere chiare e frequenti".

Così il vicepresidente della Commissione Ue all'euro Valdis Dombrovskis, dopo una tavola rotonda su rischi e opportunità legati alle criptovalute, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di banche centrali, regolatori e esperti di settore. Quanto emerso, ha spiegato Dombrovskis, confluirà nel piano d'azione sulla cosiddetta Fintech, la tecnologia applicata ai servizi finanziari, che sarà pubblicata entro metà marzo.

In particolare, sul tema è prevista una discussione al prossimo G20 a Buenos Aires. Francia e Germania hanno già chiesto di metterla in agenda. Dombrovskis non esclude che l'Ue possa andare avanti da sola se sul tema, "se vedremo l'emergere di rischi senza una risposta internazionale chiara. Molto dipenderà dal dibattito globale" e comunque non prima di fine anno o inizio 2019.

"Dobbiamo vedere come le criptovalute sono trattate dagli attuali regolamenti europei e valutare la situazione. La Commissione europea continuerà a monitorare questi mercati con altri stakeholders al livello Ue e internazionale. Siamo pronti ad intraprendere un'azione basata su una valutazione del rischio e opportunità, e seguendo le discussioni internazionali decideremo come procedere rispetto alla tavola rotonda di oggi", ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea. Ma non ci sarà da attendersi qualcosa di mirato prima di fine anno o inizio del prossimo.

"Vediamo che ci sono movimenti dinamici attorno alle criptovalute. Vediamo speculazioni e preoccupazioni per gli investitori. Per questo abbiamo chiesto ai controllori europei di aggiornare i loro allerta sulle valute virtuali e lo hanno fatto due settimane fa. Vediamo anche molta attività sul mercato sull'offerta iniziale delle valute. Quindi, per reagire a tutti questi veloci sviluppi, abbiamo deciso di avere una discussione più approfondita dedicata a questioni specifiche delle valute virtuali", ha concluso Dombrovskis.