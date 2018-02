Pinotti, tetto 2% Difesa? Teniamo conto esigenze Paese

BRUXELLES - "Noi abbiamo sottoscritto un documento che diceva che dobbiamo tendere al 2% nel 2024, in relazione anche alle condizioni di crescita del Paese". Così il ministro della Difesa Roberta Pinotti sulla richiesta Usa agli alleati Nato di portare le spese della difesa al 2%. "In questi anni abbiamo stabilizzato la spesa della difesa e cominciato ad incrementarle tenendo conto che le esigenze del Paese sono molte e continueremo su questa strada che è una strada di responsabilità".

"Peraltro l'efficienza e la capacità delle nostre forze armate è dimostrata sul campo e riconosciuta da tutti, quindi vuole dire che anche se non siamo ancora al 2% i soldi che stiamo spendendo li stiamo spendendo bene", ha aggiunto Pinotti. "I calcoli sono un po' lenti e fino ad ora non si è ancora trovata la modalità per calcolare il peso delle missioni. Noi riteniamo che la presenza nelle missioni debba essere considerata insieme agli altri un dato fondamentale e ci auguriamo che sia trovato presto un sistema per calcolare queste cose", ha sottolineato il ministro Pinotti.