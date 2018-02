Ambasciatore Usa alla Nato, Ue non sia protezionista su industria difesa

BRUXELLES - Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Ue a non utilizzare la cooperazione militare come un scusa per proteggere l'industria europea della difesa, precisando che ciò potrebbe indebolire la Nato. "Non vogliamo che questa (cooperazione, ndr) sia un mezzo protezionistico per l'Ue", ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato, Kay Bailey Hutchison, precisando che Washington "guarderà con attenzione perché se questo dovesse accadere, allora si potrebbe spezzare la forte alleanza sulla sicurezza che abbiamo". I leader dell'Ue, di cui 22 Paesi nazioni sono anche membri dell'Alleanza - l'anno scorso hanno concordato uno sviluppo congiunto o l'acquisto di attrezzature militari come i droni. Washington è preoccupata del fatto che tale processo possa escludere le imprese statunitensi.