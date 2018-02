De Vincenti,centrato obiettivo su gestione fondi Ue per 2017

LAMEZIA TERME (CATANZARO) - "Abbiamo centrato l'obiettivo che ci era stato posto dalla Commissione per il 2017 sulla gestione dei fonti europei". Lo ha detto a Lamezia Terme Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione territoriale. "Siamo in linea - ha aggiunto - con la media europea, come abbiamo verificato a Bruxelles proprio di recente, con gli interventi attivati: quasi venti miliardi di interventi attivati sui fondi europei, che significa oltre il 38%. Quindi stiamo marciando secondo il ritmo previsto e, naturalmente, in grande cooperazione con le Regioni da una parte e con la Commissione europea dall'altra".