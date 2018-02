Insultò deputata, Parlamento Ue voterà dimissioni vicepresidente polacco

BRUXELLES - Saranno messe ai voti in plenaria la prossima settimana le dimissioni del vicepresidente polacco dell'Europarlamento, l'eurodeputato del gruppo Ecr Ryszard Czarnecki, che insultò la collega connazionale del Ppe Roza Thun dandole della collaborazionista nazista. La decisione è stata presa dai leader dei gruppi politici dell'Aula durante la Conferenza dei presidenti, motivata da una "grave cattiva condotta".

Czarnecki ha infatti definito Thun "szmalcownik", che in polacco è un termine offensivo per indicare un collaboratore nazista che ha denunciato gli ebrei. In una successiva intervista il vicepresidente del Parlamento Ue si era anche rifiutato di chiedere scusa. Il voto si terrà mercoledì 7 febbraio e, se verrà raggiunta una maggioranza di due terzi, Czarnecki verrà deposto da vicepresidente con il divieto di rappresentare l'Europarlamento.

Si terrà quindi successivamente un'altra votazione per eleggere un nuovo vicepresidente. La decisione presa dalla Conferenza dei presidenti, si sottolinea in una nota, "non è diretta alla Polonia o al gruppo politico Ecr" ma "esprime semplicemente l'opinione dei leader politici che Czarnecki non li debba più rappresentare".