Esperti Ue, una road map per creare la finanza sostenibile

BRUXELLES - Per creare il sistema finanziario più sostenibile al mondo, l'Ue dovrebbe indirizzare gli investimenti, quindi i flussi di fondi, verso obiettivi di sviluppo sociale, a partire da quelli sul clima. Anche perché c'è "un'evidenza sempre più diffusa" che i cittadini europei lo considerano un settore importante per investire i loro risparmi. Ne sono convinti gli esperti chiamati dalla Commissione Ue ad elaborare una strategia che porti proprio in quella direzione. In attesa delle proposte legislative che Bruxelles stessa presenterà a marzo.

La "finanza sostenibile", per gli esperti, ha due imperativi: dare un contributo alla crescita inclusiva e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e rafforzare la stabilità finanziaria incorporando fattori ambientali e sociali nel processo decisionale degli investimenti. Tra le raccomandazioni alla Commissione, c'è quella di sviluppare standard europei di finanza sostenibile, partendo ad esempio da quello sui green bond. La Ue potrebbe creare un'etichetta o un certificato per aiutare il mercato a sviluppare e a massimizzare la sua capacità di finanziarie progetti verdi.