Ue, nuovo piano aiuti 42,5 milioni euro a palestinesi

BRUXELLES - "Un nuovo piano di aiuti ai palestinesi da 42,5 milioni di euro". Lo ha annunciato l'Alto rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini in occasione della sessione straordinaria del Comitato di collegamento ad hoc (Ahlc). Mogherini ha poi ribadito la "soluzione a due Stati", che sia "negoziata da tutte le parti". "Gli Stati Uniti sono essenziali per qualsiasi piano di pace" in Medio Oriente, ha aggiunto. Sul piano annunciato dal presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme, Mogherini ha poi aggiunto: "aspettiamo e vedremo che accadrà. Questo è un momento difficile".