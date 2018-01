Disoccupazione stabile a dicembre nell'Eurozona

BRUXELLES - Disoccupazione stabile a dicembre nella zona euro: secondo Eurostat resta a 8,7%, come a novembre, quando aveva fatto registrare il picco più basso da gennaio 2009. In Italia è scesa a 10,8%, da 10,9% di novembre. Il tasso più basso è in Germania e a Malta (3,6%), la più alta in Spagna (16,4%) e a Cipro (11,3%).

In calo invece la disoccupazione giovanile a 17,9%, dal 18,1% di novembre nella zona euro. Migliora anche in Italia, scendendo a 32,2% dal 32,4% di novembre, ma resta la più alta dopo quella della Spagna (36,8%).