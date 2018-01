Ministro Martina, servono norme Ue sull'etichetta di origine della materia prima agricola

BRUXELLES - Per valorizzare il modello agricolo europeo servono "norme comuni per l'etichettatura di origine obbligatoria della materia prima agricola". E' il messaggio che il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha indirizzato ai colleghi Ue nel dibattito sul futuro della Pac durante il primo Consiglio agricoltura a presidenza bulgara. Martina ha sottolineato che la comunicazione della Commissione sulla Pac dopo il 2020 ha affrontato solo marginalmente temi come "la qualità e la sicurezza alimentare", cui invece i consumatori danno grande importanza. Per rispondere a questo bisogno e "rendere trasparente e tracciabile" il lavoro degli agricoltori, ha proseguito Martina, serve l'etichettatura di origine degli alimenti.

"I pagamenti diretti - ha aggiunto - dovranno continuare a essere componente fondamentale ma non possono essere calcolati solo sulla base della superficie agricola". Martina, come molti suoi colleghi che hanno partecipato al dibattito, ha concluso chiedendo alla Commissione maggiore chiarezza sui 'piani nazionali' proposti come strumento principale dell'applicazione della Pac post 2020.